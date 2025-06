Bici elettriche per la pulizia della città presentati i nuovi mezzi Asia

A Napoli, la pulizia della città si fa ecologica! Gli operatori di Asia introdurranno biciclette elettriche per rendere il servizio di spazzamento più sostenibile e innovativo. Questo non è solo un passo verso una città più pulita, ma anche un contributo significativo alla lotta contro l'inquinamento urbano. Con 7 nuove bici a pedalata assistita, Napoli si avvicina a un futuro dove l'ecologia e l'efficienza pedaleranno insieme. Scopri come cambia il volto della nostra città!

A partire dai prossimi giorni gli operatori Asia saranno dotati di biciclette elettriche per effettuare le operazioni di spazzamento e pulizia nelle strade del centro cittadino. A Napoli la raccolta dei rifiuti si fa anche in bici. Nei prossimi giorni, nel centro della città entreranno in servizio sette biciclette a pedalata assistita per supportare gli .

