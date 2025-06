Bici d’epoca e bellezze del territorio Tutti in sella per la Titanica

Preparati a vivere un weekend all'insegna della bellezza e della passione per le bici d'epoca! Il 14 e 15 giugno, la Titanica ti porterà tra i castelli più affascinanti della nostra terra, da Borgo a San Leo, passando per Santarcangelo e Verucchio. Non è solo una ciclostorica, ma un'esperienza che celebra la storia e il territorio. Un'occasione imperdibile per pedalare con stile e scoprire angoli nascosti della Romagna!

Si parte da Borgo per poi toccare tutti i Castelli, sconfinando fino a San Leo, Santarcangelo e Verucchio. A San Marino torna la Titanica, la ciclostorica non agonistica per bici d’epoca organizzata dall’Associazione sportiva Virtusbike in programma il 14 e 15 giugno, settima tappa del Giro d’Italia d’Epoca. "La Titanica – spiegano gli organizzatori – non è solo un evento rievocativo, ma un vero e proprio manifesto di valori che promuovono la sostenibilità a 360 gradi, da un punto di vista ambientale con l’uso della bicicletta come mezzo per esplorare il patrimonio locale, economico, con il recupero di mezzi e abbigliamento d’epoca, infine educativo con l’esperienza della fatica e impegno per raggiungere un obiettivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bici d’epoca e bellezze del territorio. Tutti in sella per la Titanica

Leggi anche Una ciclofficina, una biblioteca, un bike sharing di bici d’epoca, a Città di Castello apre il "paradiso" degli amanti delle bici - Un nuovo spazio dedicato agli amanti delle due ruote apre a Città di Castello: una ciclofficina, una biblioteca e un bike sharing di bici d'epoca.

Ne parlano su altre fonti

Bici d’epoca e bellezze del territorio. Tutti in sella per la Titanica; In giro per Alessandria, bellezza in bicicletta; 4a Edizione Ciclostorica “La Titanica” – 7a Tappa del Giro d’Italia d’Epoca San Marino, 14-15 giugno 2025; La Leopoldina conquista Follonica: bici vintage tra storia e bellezze del territorio. TUTTE LE FOTO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bici d’epoca e bellezze del territorio. Tutti in sella per la Titanica

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Si parte da Borgo per poi toccare tutti i Castelli, sconfinando fino a San Leo, Santarcangelo e Verucchio. A San Marino torna la Titanica, la ciclostorica non agonistica per bici d’epoca organizzata d ...

Giro d’Italia d’Epoca, un viaggio lento su due ruote nella bellezza (e la storia) del Belpaese. Tutte le 14 tappe 2024

Da greenme.it: ha sottolineato che ogni manifestazione del Giro d’Italia d’Epoca è un’opportunità per scoprire la bellezza di bici dal valore inestimabile, alcune risalenti agli inizi del 1900.

Il “rudun di Groppello”: bici e storia

Segnala msn.com: che ha voluto omaggiare le bellezze cassanesi. Auspico una futura collaborazione con i volontari del gruppo "Bici d’epoca" (nella foto) che potrebbe sfociare in una partecipazione in qualche ...