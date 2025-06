Biasutti punta il mondiale all’aperto in Giappone dopo quello al coperto in Cina

Simone Biasutti punta dritto al mondiale all'aperto in Giappone, dopo aver brillato ai recenti eventi indoor in Cina. Con un personale di 16.67, il giovane triplista friulano ha dimostrato di essere un atleta in crescita, pronto a sfidare i grandi del settore. In un’era in cui il talento italiano si fa notare sempre di più, la sua ambizione rappresenta un simbolo di speranza per il futuro dell’atletica. Riuscirà a stupirci ancora?