BIANCA BERLINGUER SVEGLIA IL PUBBLICO DI RETE 4 | VOLETE SAPERE LA VERITÀ O NO?

Bianca Berlinguer, la mosca bianca di Rete 4, invita il pubblico a riflettere: "Volete sapere la verità o no?". In un contesto mediatico dominato dalla retorica populista, il suo programma "È sempre Cartabianca" svela la realtà di un'Italia sempre più povera e pessimista. Martedì 3 giugno in prima serata, non perdere l'occasione di scoprire una narrazione alternativa che sfida le convenzioni e stimola il dibattito. La verità è più

Bianca Berlinguer è la mosca bianca di Rete 4. Nell’emittente che è il più grande megafono delle Destre populiste in Italia, la giornalista racconta la vera Italia, sempre più povera e pessimista. Nella puntata di martedì 3 giugno, in prima serata su Rete 4, nuovo appuntamento con “ È sempre Cartabianca “, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Si parte dagli attacchi israeliani a Gaza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha usato parole molto chiare per condannare la situazione: Che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano” ed “ è grave l’erosione di territori attribuiti all’Autorità Nazionale Palestinese. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BIANCA BERLINGUER SVEGLIA IL PUBBLICO DI RETE 4: VOLETE SAPERE LA VERITÀ O NO?

Leggi anche “Una malattia importante”. Bianca Berlinguer torna in tv dopo lo stop e lo rivela in diretta - Bianca Berlinguer torna in tv con rinnovato entusiasmo dopo la sua assenza forzata. Nella puntata di martedì 13 maggio di “È sempre Cartabianca” su Rete4, la giornalista ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni di salute, dichiarando: “Sono viva e vegeta”, mentre il suo sorriso ha acceso nuovamente il dialogo su temi importanti.

