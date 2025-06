Bianca Balti sorprende a Belve con un dettaglio intimo | ‘Mi ha salvata dal cancro’

Bianca Balti torna a far parlare di sé con un'intervista intensa e sincera a "Belve". In un momento di vulnerabilità, rivela come l'amore e la passione per la vita le abbiano dato forza nella lotta contro il cancro. Questa rivelazione spinge a riflettere su un tema attuale: la resilienza umana di fronte alle avversità. Un racconto che non solo sorprende, ma invita a riscoprire il potere delle esperienze intime. Non perdere i dettagli!

Il ritorno a ‘Belve’: un’intervista senza filtri. Bianca Balti è tornata a Belve in occasione della puntata del 3 giugno, ideato e condotto da Francesca Fagnani. La super top model italiana si è lasciata andare a confessioni intime, mai banali, e a un botta e risposta dal tono divertente e sincero. ‘Scriverò il libro come il pene mi ha guarito dal cancro’. Il primo momento che ha catturato l’attenzione è stato il richiamo da parte di Fagnani a una precedente intervista, dove Bianca Balti aveva ironicamente parlato della sua “forte attrazione verso il pene”, quasi a invocare l’intervento divino per alleviare quella passione travolgente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bianca Balti sorprende a Belve con un dettaglio intimo: ‘Mi ha salvata dal cancro’

Leggi anche Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro” - Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti.

