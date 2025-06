Bianca Balti | Scriverò un libro | come il pene mi ha guarita dal cancro I brand? Sono tornati solo dopo Sanremo

Bianca Balti si prepara a scrivere un libro shock: "Come il pene mi ha guarita dal cancro". Un titolo audace che non solo cattura l’attenzione, ma segna anche un trend di narrazioni personali e tematiche tabù nel mondo della salute. Con l'ultima puntata di Belve, Francesca Fagnani chiude la stagione in bellezza, riportando alla ribalta storie di resilienza e autenticità. Non perdere questo incontro esplosivo su Rai2!

Francesca Fagnani chiude col botto l?ultima puntata della stagione di Belve, in onda questa sera, martedì 3 giugno, su Rai2 alle 21.20.

Leggi anche Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro” - Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti.

Bianca Balti denuncia sui social: Senza farmaci salvavita non posso lavorare in sicurezza.