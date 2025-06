Bianca Balti il ritorno a Belve senza freni | Scriverò un libro dal titolo Come il pene mi ha guarita dal cancro – Il video

Bianca Balti è pronta a stupire ancora una volta il pubblico di "Belve". Nella sua ultima intervista con Francesca Fagnani, la supermodella svela dettagli inediti del suo percorso di vita, culminando nella rivelazione del suo libro provocatorio: "Come il pene mi ha guarita dal cancro". Un titolo audace che stimola riflessioni sulle connessioni tra corpo, mente e relazioni. Non perdere l'appuntamento su Rai 2 per scoprire come l’ironia possa affrontare anche i temi più

Bianca Balti torna tra le grinfie di Francesca Fagnani per la quinta e ultima puntata di Belve. L’intervista alla supermodella, già protagonista in passato del format, andrà in onda questa sera su Rai 2 e alternerà i momenti di ironia tagliente, tipici del programma, a momenti di forte intensità emotiva. Le prime anticpazioni svelano tra i temi trattati il cancro che ha colpito la super modella, il rapporto con i brand e il lavoro durante la malattia e altri più leggeri. Balti si lascia andare fin da subito: «Mi ha incastrata di nuovo!», scherza rivolgendosi alla conduttrice. Bianca Balti: «Dio mi ha dato il pene migliore del mondo». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro” - Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti.

