Bianca Balti contro Fedez sul palco del congresso di Forza Italia il commento | “Lui è il peggio”

Bianca Balti scende in campo e non le manda a dire! In un commento al video di Fedez sul palco di Forza Italia, lo definisce "il peggio". Questo scontro tra due icone del mondo dello spettacolo evidenzia un trend sempre più diffuso: la polarizzazione delle opinioni tra celebrità nei confronti della politica. Un segnale di come il mondo social stia diventando un'arena per dibattiti accesi. Chi prenderà posizione la prossima volta?

Bianca Balti con un commento su Instagram ha definito Fedez "il peggio". La supermodella ha reso pubblico il suo pensiero in un commento al video del rapper sul palco del congresso di Forza Italia giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro” - Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti.

