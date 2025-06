Bianca Balti chi era il primo ed ex marito Cristian Lucidi | L’ho denunciato non rispettò la mia privacy

Bianca Balti svela un capitolo oscuro della sua vita: la sua relazione con Cristian Lucidi, un fotografo che ha segnato il suo passato. In un'intervista sincera, l'iconica modella racconta di una storia d'amore “non sana” e del rispetto della privacy violato. Questa confessione non solo pone l'accento sul tema delle relazioni tossiche, ma invita anche a riflettere su come queste esperienze plasmino la forza interiore delle donne. Un messaggio potente da non perdere!

Negli anni 2000, Bianca Balti ha iniziato una relazione con Cristian Lucidi, un fotografo per il quale si è trasferita a New York, e dopo pochissimo tempo è rimasta incinta della sua prima figlia, Matilde, nata nel 2007. Aprendosi durante un'intervista per il podcast One More Time, Bianca Balti ha descritto quel rapporto come "Non sano". "Sono rimasta incinta dopo sole tre settimane. Dopo un mese mi ha chiesto di sposarlo", ha raccontato la top model, "ma le cose non andavano bene sin dall'inizio. Mi ero fatta prendere dall'entusiasmo, ma sapevo che non dovevo sposarmi. Lui era molto assillante, possessivo ".

