Bianca Balti torna a Belve, svelando il suo percorso di resilienza contro la malattia. Tre anni dopo l'iconica intervista, non teme più le critiche e si fa portavoce di un tema delicato: il giudizio sociale che spesso accompagna le malattie. La sua affermazione "Non mi piacciono tutti i peni" è solo l'inizio di una conversazione profonda su identità e accettazione. Scoprirete come la moda e la salute si intrecciano in un racconto di forza e

A tre anni dall’iconica intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Bianca Balti torna a Belve. E lo fa entrando in studio con una precisazione che addirittura precede le prima domanda dell’intervistatrice: “Non mi piacciono tutti i peni”. Poi rivela che, sebbene oggi sia in remissione, c’è un aspetto della malattia che più degli altri l’ha colpita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro” - Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti.

Bianca Balti: “All’inizio della malattia mi colpevolizzavano per non avere tolto le ovaie, sono stata male”

