Bianca Balti a Belve | Scriverò un libro | come il pene mi ha guarita dal cancro I brand? Tornati solo dopo Sanremo | VIDEO

Bianca Balti torna a far parlare di sé, non solo per la sua carriera da top model, ma anche per il suo coraggioso racconto sulla battaglia contro il cancro. In una recente intervista a "Belve", ha svelato di voler scrivere un libro con un titolo audace: "Come il pene mi ha guarita dal cancro". Un'affermazione che sfida le convenzioni e invita a riflettere sull'importanza dell'umorismo anche nei momenti più bui. La moda si mescola così con la resilienza,

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella serata di martedì 3 giugno, c’è anche la top model Bianca Balti che racconta la sua carriera ma anche la sua battaglia con il cancro con la consueta ironia. Tra i momenti cult dell’intervista, quando la conduttrice ha ricordato una frase detta dalla modella: “Pregavo Dio che mi alleviasse da questa forte attrazione verso il pene”. Alla domanda di Francesca Fagnani se Dio l’avesse ascoltata, Bianca Balti ha risposto: “Dio ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore del mondo. Scriverò un libro dal titolo Come il pene mi ha guarita dal cancro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Bianca Balti a Belve: “Scriverò un libro: come il pene mi ha guarita dal cancro. I brand? Tornati solo dopo Sanremo” | VIDEO

Leggi anche Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro” - Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti.

