Bianca Balti a Belve col fiocco sul vestito | “Sono una di quelle modelle che hanno una luce diversa”

Bianca Balti, icona del fashion italiano, illumina il palco di "Belve" con un look total black e un fiocco che cattura l'attenzione. La sua frase "sono una di quelle modelle che hanno una luce diversa" risuona come un manifesto di autenticitĂ in un settore che spesso cerca l'omologazione. Con la sua presenza magnetica, Bianca non solo racconta la sua storia, ma celebra anche la diversitĂ della bellezza. Non perderti questo incontro!

Bianca Balti torna a "Belve" pronta a farsi intervistare da Francesca Fagnani. Look total black per la modella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro” - Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti.

