Bertinoro in musica torna la rassegna Drinking Jazz Festival con tanti ospiti d' eccezione

La magia del jazz torna a Bertinoro! Il “Drinkin' Jazz Festival” festeggia la sua quarta edizione con un programma ricco di eventi che mescolano cultura, storia e natura. Un'occasione imperdibile per gli amanti della musica e non solo, in un contesto che celebra il talento e la passione. Scopriremo insieme come l’arte possa unire le comunità, rendendo ogni nota un’esperienza unica. Non perderti questa sinfonia di emozioni!

A Bertinoro torna per la sua quarta edizione il “Drinkin' Jazz Festival”, il progetto nato dell’Associazione dai de jazz in sintonia con l’Amministrazione comunale di Bertinoro. Anche per quest'anno il calendario propone un ricco programma di eventi culturali, storici, naturalistici che puntano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Bertinoro in musica, torna la rassegna "Drinking Jazz Festival" con tanti ospiti d'eccezione

Leggi anche La Notte Rosa accende l’estate di Bertinoro: tre giorni di eventi tra musica, cinema, degustazioni e Mille Miglia in moto - La Notte Rosa di Bertinoro è l'evento che segna l'inizio dell'estate romagnola! Dal 20 al 22 giugno, il borgo si trasforma in un palcoscenico vibrante, dove musica, cinema e degustazioni si intrecciano in un'esperienza unica.

Su questo argomento da altre fonti

"Venere in Musica", da Diodato a Russell Crowe torna la rassegna al Parco Archeologico del Colosseo

Come scrive romatoday.it: Giunta alla sua III edizione, torna dal 19 al 23 giugno, Venere in Musica, la rassegna musicale ideata dal Parco archeologico del Colosseo diretto da Alfonsina Russo, curata da Fabrizio Arcuri che ...

A Bertinoro la musica classica ha ’risonanze’ internazionali

Si legge su ilrestodelcarlino.it: La rassegna di musica classica si conclude venerdì 12 agosto nel duomo di Bertinoro con ‘La primavera de La Risonanza’, il concerto degli studenti de La Risonanza Early Music Summer Academy.

A Bertinoro torna la notte del Fricò Royal

Da ilrestodelcarlino.it: La notte bianca di Bertinoro, il Fricò Royal, torna venerdì ad animare il centro della città con spettacoli in ogni dove. La formula consolidata delle passate edizioni viene arricchita e ...