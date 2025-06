Bere dalle due alle tre tazzine di caffè al giorno aiuta le donne a mantenersi in salute

Il caffè non è solo una piacevole pausa, ma un vero alleato per la salute femminile! Secondo un recente studio presentato all’American Society for Nutrition, bere due o tre tazzine di caffè al giorno può aiutare le donne a vivere meglio e più a lungo, mantenendosi libere da malattie croniche. Un motivo in più per gustare il tuo espresso quotidiano con piacere! Scopri i benefici che potrebbero sorprenderti!

Lo afferma un nuovo studio presentato al congresso annuale dell’American Society for Nutrition a Orlando, in Florida: le donne che ne consumano abitualmente due o tre tazzine al giorno hanno maggiori probabilità di raggiungere un’età avanzata libere da gravi malattie croniche e con una buona salute cognitiva, fisica e mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

