Beppe Grillo verso l’azione legale per riprendersi simbolo e nome del M5s

Beppe Grillo è pronto a scendere in campo con un'azione legale per riprendersi il simbolo e il nome del Movimento 5 Stelle. In un momento in cui i partiti stanno cercando di ridefinire le loro identità, questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo nella politica italiana. La battaglia tra passato e futuro si infiamma: chissà quali sviluppi porterà questa diatriba interna. Un punto cruciale: chi detiene davvero il “potere” nel M5S?

Un’azione legale per rivendicare l’uso del simbolo e del nome del Movimento 5 stelle. È quella che è pronta ad avviare Beppe Grillo. Almeno secondo alcune fonti vicine al comico genovese, citate dalle agenzie di stampa. Fondatore del Movimento, Grillo non ricopre più il ruolo di garante dalla fine del 2024, quando quella posizione è stato eliminata dal voto degli iscritti all’Assemblea costituente dei 5 stelle. Attualmente, quindi, di fatto Grillo non fa parte del M5s guidato da Giuseppe Conte. “Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio – fu il commento di Grillo all’esito della Costituente – Fatevi un altro simbolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Beppe Grillo verso l’azione legale per riprendersi simbolo e nome del M5s”

Leggi anche Beppe Grillo pronto a tornare in tv? Ecco cosa ha in mente - Beppe Grillo potrebbe tornare in tv con un docufilm che esplora i suoi canali storici e aspetti personali.

Cosa riportano altre fonti

Grillo verso l'azione legale su simbolo e nome del M5s

Scrive msn.com: (ANSA) - ROMA, 03 GIU - Beppe Grillo "a breve avvierà un'azione legale per riappropriarsi del simbolo e del nome del M5s". Lo confermano fonti vicine a Grillo, il cui ruolo di garante all'interno del ...

M5S, Grillo all’attaco: via all’azione legale per riappropriarsi del simbolo

Riporta thesocialpost.it: L’ex garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è pronto a riprendersi il simbolo e il nome del partito, in quello che potrebbe essere un vero e ...

Beppe Grillo non rinuncia e dà mandato ai legali per tentare di riappropriarsi del simbolo del M5S

Segnala askanews.it: Roma, 3 giu. (askanews) – Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, ha dato mandato ai suoi legali di avviare una azione giudiziaria per tentare di riappropriarsi del simbolo del M5S. Lo fann ...