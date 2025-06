Benzinaio ucciso ad Ardea convalidato il fermo del killer 18enne | “Sono stato io non volevo”

Una tragedia che scuote la nostra società, dove la violenza giovanile sembra trovare terreno fertile. Marco Adamo, solo 18 anni, ha confessato: "Sono stato io, non volevo". La convalida del fermo segna un punto cruciale in un contesto di crescente insicurezza e disperazione tra i giovani. Questo drammatico episodio ci costringe a riflettere su come possiamo affrontare il fenomeno della violenza e il disagio giovanile. Una questione urgente, da non sottovalutare.

Il giudice ha convalidato il fermo di Marco Adamo, il 18enne che il 27 maggio ha ucciso con una coltellata Nahid Miah in una rapina. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma - Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Ardea, vicino Roma, dove un benzinaio di 36 anni, di origine bengalese, è stato ucciso a coltellate durante una rapina.

Benzinaio ucciso ad Ardea, convalidato il fermo del killer 18enne: “Sono stato io, non volevo”

