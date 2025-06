Benevento finto poliziotto tenta di truffare una anziana

Un finto poliziotto ha tentato di truffare un'anziana a Benevento, sfruttando la vulnerabilità dei più fragili. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: le truffe telefoniche salgono alle stelle, specialmente tra le fasce più deboli. È fondamentale sensibilizzare e tutelare i nostri cari. Ricorda, un semplice dialogo può fare la differenza. Proteggiamoci insieme da questi inganni sempre più astuti!

Nella mattinata di ieri gli operatori della Polizia di Stato di Benevento sono intervenuti presso l'abitazione di una persona residente in città, la quale riferiva di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle forze di Polizia, il quale le riferiva che suo figlio, residente fuori città per motivi di lavoro, aveva avuto problemi con la giustizia e per evitare ulteriori conseguenze e risolvere la questione la stessa avrebbe dovuto consegnare degli oggetti preziosi ad una donna che di lì a breve si sarebbe presentata presso la sua abitazione.

