Benevento Air Campania gestirà il trasporto pubblico da inizio 2026 156 neo-assunti altri in arrivo

Benevento si prepara a rivoluzionare la propria mobilità! A partire da inizio 2026, Air Campania assumerà il controllo del trasporto pubblico locale, portando con sé 156 nuovi assunti e ulteriori rinforzi in arrivo. Questo cambiamento segna un passo cruciale verso una mobilità più efficiente e sostenibile, rispondendo a un bisogno sempre più sentito in un'epoca in cui il miglioramento dei servizi pubblici è prioritario per molte città italiane. Non perdere i prossimi sviluppi!

Tempo di lettura: 2 minuti Svolta importante per la mobilità della città di Benevento: Air Campania inizierà a gestire il trasporto pubblico locale da inizio 2026, con un significativo potenziamento dei servizi e dei mezzi. A comunicarlo è l’amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia, che ha tracciato un bilancio dell’evoluzione dell’azienda regionale, interamente controllata dalla Regione Campania, e fondata nel 2023 dalla fusione tra Air Spa e Air Campania Srl. “Il nostro obiettivo è chiaro: portare un servizio moderno, efficiente e sostenibile in tutte le province campane, a partire proprio da Benevento, dove entreremo in piena operatività dal prossimo anno” ha dichiarato Acconcia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, Air Campania gestirà il trasporto pubblico da inizio 2026. 156 neo-assunti, altri in arrivo

Leggi anche Forza Italia: Tajani, “Campania e Benevento modelli da esportare” - Antonio Tajani di Forza Italia sottolinea come la provincia di Benevento e la Campania siano modelli organizzativi da esportare, evidenziando il successo e le best practice locali come esempio da replicare a livello nazionale.

