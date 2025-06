Benessere d’estate come tornare in forma in modo sano e senza rischi

L'estate è il momento ideale per riscoprire il benessere e rimettersi in forma. A Firenze, il 3 giugno 2025, si sottolinea l'importanza di un approccio sano e graduale, lontano dalle diete miracolose. In un'epoca in cui la salute mentale è più che mai al centro dell'attenzione, prendersi cura di sé diventa un gesto di amore. Scegliere il benessere significa ritrovare energia e vitalità per vivere al meglio la stagione estiva.

Firenze, 3 giugno 2025 - L’estate è arrivata e, con essa, anche il desiderio di rimettersi in forma. Ma più che inseguire l’idea (irraggiungibile) di un corpo perfetto, giugno può diventare l’occasione giusta per iniziare a prendersi cura di sé, adottando uno stile di vita sano. A patto, però, di evitare le scorciatoie e le “diete miracolose” che spopolano sui social e che invece nascondono rischi seri. Ne parliamo con la dottoressa Federica Barzaghi, biologa nutrizionista, che ci guida tra consigli pratici, errori da evitare e falsi miti che circolano online. Dottoressa, chi ha da perdere qualche chilo è bene inizi adesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benessere d’estate, come tornare in forma in modo sano e senza rischi

