Belve un VIP che il pubblico invoca vorrebbe partecipare allo show di Rai 2 ma chiede un cachet troppo alto

Belve su Rai 2 è diventato un vero e proprio must del martedì sera, dove i vip si raccontano senza filtri. Ma non tutti riescono a sedersi davanti a Francesca Fagnani: un noto cantante ambito dal pubblico sta creando attesa, ma il suo cachet elevato frena l’arrivo in trasmissione. La curiosità cresce, mentre il pubblico continua a invocarlo. Sarà lui il prossimo a conquistare il cuore degli spettatori?

Essere intervistati a Belve è diventata quasi una moda tra i vip; uno in particolare, un cantante, vorrebbe sedersi davanti a Francesca Fagnani ma c'è un impedimento. Il martedì è diventato un giorno sacro per gli estimatori di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai 2. Premiato da ottimi ascolti e da una grande interazione dei social, apprezzato anche da tanti vip. Se tanti sono quelli che si propongono a Francesca Fagnani, per alcuni di loro, e per uno in particolare, pare che sia impossibile trovare spazio in trasmissione. Il problema? Riguarda il cachet. Cristiano Malgioglio, il sogno pribito di Belve Come hanno riportato il settimanale Oggi e Alberto Dandolo, il cantautore siciliano vorrebbe partecipare a Belve perché, da quel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Belve, un VIP (che il pubblico invoca) vorrebbe partecipare allo show di Rai 2 ma chiede un cachet troppo alto

Su questo argomento da altre fonti

Belve, un VIP (che il pubblico invoca) vorrebbe partecipare allo show di Rai 2 ma chiede un cachet troppo alto

Segnala msn.com: Il martedì è diventato un giorno sacro per gli estimatori di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai 2. Premiato da ottimi ascolti e da una grande interazione dei ...

Teo Mammucari a Belve, abbandona l'intervista: «Pubblico incredulo». Cosa è successo durante le registrazioni

Da leggo.it: A rivelarlo è DavideMaggio.it, secondo il cui il conduttore, «visibilmente irritato», se ne è andato nel bel mezzo dell'intervista «sotto lo sguardo incredulo del pubblico». Belve ...

Belve è il podcast della Tv che nobilita il gossip e autorizza gli intervistati a mostrarsi peggio di come sono

Come scrive fanpage.it: Infine la terza questione, che riguarda appunto il pubblico: Belve fa gossip senza sporcarsi le mani. Il programma di Fagnani nobilita l'inciucio, la diceria, consente alla conduttrice di tornare ...