Stasera, su Rai 2, il format che sta spopolando, "Belve", torna con la sua quinta puntata, condotto dall'irriverente Francesca Fagnani. In un periodo in cui le interviste si fanno sempre più piatte, il suo stile audace risveglia il dibattito su temi scottanti. Chi saranno gli ospiti che si metteranno in gioco? Non perdere l’occasione di scoprire storie e rivelazioni che faranno discutere! Sintonizzati per un’ora di

Questa sera, martedì 3 giugno 2025, torna su Rai 2 Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Questa settimana altri tre ospiti si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la puntata di stagione che andrà in onda questa sera. Vediamo chi sono. Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti 3 giugno 2025. Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della prima puntata tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siederanno sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani questa settimana saranno: Lucrezia Lante della Rovere, Guè e Bianca Balti Conosciamo meglio gli ospiti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Belve stasera su Rai 2 con Francesca Fagnani: anticipazioni e ospiti quinta puntata di martedì 3 giugno 2025

