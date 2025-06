Belve Guè senza filtri parla delle sue dipendenze incluso quella a OnlyFans

Guè Pequeno, protagonista della nuova puntata di *Belve*, si svela senza filtri, approfittando del suo racconto per affrontare le sfide contemporanee delle celebrità. Mentre la cultura del "tutto e subito" avanza, il rapper distingue il suo mondo da quello di OnlyFans, insinuando che vendere esclusive non è arte, ma un mestiere a sé. Scoprite le sue verità crudi e provocatorie, in un'epoca dove l'autenticità è sempre più rara.

Guè è uno degli ospiti della nuova puntata di Belve del 3 giugno, su Rai2. Il rapper non si risparmia e racconta il suo passato e presente tra sesso, droga e dissing (anche con Fedez). La presa di posizione contro Fedez: "Vendere esclusive è un altro mestiere" Proprio parlando del rapper di.

