Belve Guè ospite oggi 3 giugno | Fedez fa gossip siamo diversi

Oggi, 3 giugno, Guè fa il suo ingresso trionfale a "Belve", l'ultima puntata dell'acclamato programma di Francesca Fagnani. Il rapper si svela, rivelando un lato inaspettato: "Sono un buono". Ma è la sua riflessione su Fedez a rubare la scena: un'analisi che va oltre il gossip, toccando il tema della rivalità nel mondo musicale. Un'intervista che promette scontri e verità scomode, da non perdere!

(Adnkronos) – Guè ospite di Belve oggi, 3 giugno, nell'ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Il rapper tocca diversi argomenti nell'intervista in cui si definisce "un buono". "Sì, altrimenti non l'avrei preso in quel posto così tante volte". "Considera un errore aver lanciato Fedez con la sua etichetta?" domanda Fagnani.