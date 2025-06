Belli bellissimi nella storia per un disastro | il bilancio dei 4 anni di Inzaghi all’Inter lasciata come un Cuper qualsiasi dopo averla salvata

In un colpo solo, il sogno di un'era Inzaghi all'Inter svanisce, lasciando un retrogusto amaro. Quattro anni di innovazioni e successi, ora ridotti a un ricordo. Ma cosa ha provocato questa caduta? In un calcio dove la pressione è altissima e le aspettative sempre crescenti, anche i più grandi possono trovarsi a un bivio. L'Inter ha fatto la storia, ma ora deve ripartire. È giunto il momento di riflettere e ricostruire.

Quattro anni straordinari. Fatti di emozioni, soluzioni tattiche innovative, bilanci in attivo, successi, non quanti avrebbe meritato e dovuto questa squadra. Tutto distrutto in una notte. È finito il ciclo di Simone Inzaghi all'Inter, che solo qualche giorno fa si pensava potesse prolungarsi in eterno o quasi, alla Ferguson. Invece come a volte succede nel calcio può bastare una sola sconfitta per azzerare tutto. Troppo forte il dolore della seconda finale di Champions League persa e dell'umiliazione storica contro il Paris Saint-Germain. Finisce nella maniera peggiore, purtroppo, con una mezza fuga in Arabia, l'ombra di un'offerta evidentemente ascoltata e presa in considerazione già prima di una finale storica, in maniera non troppo corretta, il club evidentemente spiazzato dalla mancanza di alternative, una valanga di rimpianti.