Belen Rodriguez incanta Capri con il suo abito a fiori

Belen Rodriguez ha incantato Capri con il suo abito a fiori, un vero manifesto del trend estivo che celebra la freschezza e la leggerezza. In un periodo in cui gli abiti corti dominano le passerelle, la showgirl argentina dimostra che lo stile effortless può essere anche estremamente affascinante. Un look che non solo esalta la bellezza femminile, ma invita tutte a riscoprire la magia di un'estate all'insegna della moda romantica!

In tinta unita o rigorosamente a fiori, impreziositi da balze, ricami, cut-out e volant, i vestiti corti dell'estate 2025 hanno dalla loro un'attrattiva senza eguali: parte fondamentale del guardaroba di stagione praticamente da sempre, nonchĂ© nostri primi alleati fashion almeno sino a settembre inoltrato, quelli di quest'anno si sposano alla perfezione con le ultime tendenze moda viste in passerella.

