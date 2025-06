Beautiful streaming replica puntata 3 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, martedì 3 giugno, non perderti il nuovo emozionante episodio di Beautiful! Ridge e Brooke ripercorrono i momenti indimenticabili del loro primo incontro a una festa a bordo piscina, risvegliando ricordi che fanno sognare. Questa trama ci ricorda l'importanza delle origini nelle storie d'amore, un tema sempre attuale nel mondo delle soap. Scopri il video in replica su Mediaset e lasciati coinvolgere dalle emozioni di uno dei drammi più amati!

Nuovo appuntamento oggi – martedì 3 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge e Brooke ricordano la prima volta che si sono incontrati ed hanno iniziato a parlare, nel corso di una festa a bordo piscina a casa di Eric.

