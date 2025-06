Beautiful intervista esclusiva a Jack Wagner | Nick tornerà per aiutare Brooke in un momento difficile Il successo della soap? Gli italiani amano la moda

In un colpo di scena che entusiasmerà i fan, Nick Marone torna in "Beautiful" per sostenere Brooke nei suoi momenti critici. Girate tra le meraviglie di Napoli e Capri, le nuove puntate promettono emozioni forti e un tocco di alta moda, un elemento che ha conquistato il cuore degli italiani. Scopri come questo ritorno potrebbe cambiare le sorti della soap e cosa ci riserva il futuro per i protagonisti!

Nelle nuove puntate di Beautiful, girate tra Napoli e Capri, farà ritorno Nick Marone uno dei personaggi più amati della soap nella quale debuttò nel 2003 per poi uscirne nel 2012. L’uomo rientrerà nella vita di Brooke in uno dei momenti più difficili per lei. La donna si troverà ad un bivio e si renderà conto che potrebbe non esserci più la possibilità di una riconciliazione con Ridge. Non è chiaro se per Wagner si tratti di un ritorno stabile nella soap ma quel che è certo è che il pubblico non sta più nella pelle da quando è stato annunciato il suo ritorno sul set. “Beautiful”, intervista esclusiva a Jack Wagner. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Beautiful”, intervista esclusiva a Jack Wagner: “Nick tornerà per aiutare Brooke in un momento difficile. Il successo della soap? Gli italiani amano la moda”

Leggi anche L’INTERVISTA – Katherine Kelly Lang: “La mia vita sul set in Italia. In una parola: Beautiful” - Katherine Kelly Lang, la storica interprete di Brooke in "Beautiful", svela il suo amore per l'Italia in un'intervista esclusiva.

Se ne parla anche su altri siti

Beautiful: Chi è davvero Jack Finnegan? Vita e Carriera dell'attore Ted King

Scrive msn.com: Jack Finnegan è uno dei personaggi più controversi arrivati negli ultimi anni nella Soap di Canale5 Beautiful. Il papà di Finn, marito di Steffy, si è presto dimostrato un uomo di cui non ...