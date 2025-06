Beautiful anticipazioni dall’8 al 14 giugno | Eric organizza una festa per la sfilata

Anticipazioni emozionanti per gli appassionati di "Beautiful": dall'8 al 14 giugno, Eric organizza una festa imperdibile per la sua ultima sfilata! R.J. si sente sempre più vicino al nonno e condivide i suoi sogni di eccellenza per la collezione finale. Questo legame tra generazioni non è solo un momento toccante, ma riflette il trend attuale di riscoprire i valori familiari e le tradizioni artistiche. Non perdere questa intrigante evoluzione!

Beautiful, anticipazioni dall'8 al 14 giugno. Eric organizza una grande festa per la sua ultima sfilata. R.J. (Joshua Hoffman), sempre più legato al nonno, si confida con Luna (Lisa Yamada), rivelandole quanto per lui sia importante che l'ultima collezione che sta realizzando con Eric sia la migliore di sempre. La ragazza gli dimostra grande affetto.

