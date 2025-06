Beatrice e FabrizioIn moto per sempre | la mostra

“Beatrice e Fabrizio in moto per sempre” è una mostra fotografica che celebra le vite di due leggende del motociclismo. Inaugurata a San Giovanni Valdarno, questa iniziativa non è solo un tributo, ma un richiamo all'importanza delle storie sportive nel nostro patrimonio culturale. Scopri come la passione per le moto unisce generazioni e ispira i giovani a perseguire i propri sogni. Non perdere l’occasione di immergerti in queste emozionanti avventure!

Sta per partire a San Giovanni Valdarno, nella centralissima piazza Cavour al numero 13, una mostra fotografica che racconta le storie sportive di Beatrice Bossini e di Fabrizio Meoni, iniziativa promossa dal Motoclub “Le Manette del Valdarno” assieme alla famiglia di Beatrice, con la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Beatrice e Fabrizio“In moto per sempre”: la mostra

