Be safe be smart in dirittura d' arrivo il programma nelle scuole per promuovere la cultura della sicurezza nel lavoro

È in dirittura d'arrivo "Be safe be smart", un innovativo programma che promuove la cultura della sicurezza nel lavoro tra i giovani. Con grande entusiasmo, 14 classi seconde hanno partecipato a questa iniziativa di Peer Education, contribuendo a formare cittadini più consapevoli. In un mondo dove la sicurezza è sempre più al centro dell'attenzione, è fondamentale educare le nuove generazioni. Scopri come queste lezioni possono avere un impatto duraturo!

ANCONA – Giunge a conclusione domani e con grande successo l’iniziativa di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la Peer Education nelle scuole. Il programma "Be safe be smart" avviato in via sperimentale in questo anno scolastico 2024-2025 per 14 classi seconde. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - "Be safe be smart", in dirittura d'arrivo il programma nelle scuole per promuovere la cultura della sicurezza nel lavoro

Segui queste discussioni sui social

I'm looking to get some custom-molded ear plugs to block wind noise while riding on the highway.Two Canadian companies were at the last motorcycle show: "Safe & Sound" out of Sherwood Park, AB; and "HearSmart Solutions" out of Surrey, BC.B… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Selargius, arriva “Be safe, be smart”: una giornata dedicata alla sicurezza stradale; Smart City e Retrofit Urbano: rigenerazione sostenibile, sicurezza strutturale e soluzioni ISAAC; LG Swing è il nuovo monitor touch 32 4K orientabile, inclinabile e trasportabile. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Selargius, arriva “Be safe, be smart”: una giornata dedicata alla sicurezza stradale

msn.com scrive: Una campagna di sensibilizzazione incentrata sulle “crash test experience”, con simulatore super tecnologico di incidenti ...

"Be safe be smart". Un progetto rivolto alle classi seconde

Come scrive msn.com: È in fase di realizzazione e sta riscuotendo grande interesse e partecipazione - nelle classi seconde dell’Istituto d’istruzione superiore "Volterra Elia" di Ancona - il programma "Be safe be ...