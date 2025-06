BCE verso l’ultimo taglio dei tassi? La view degli analisti

La BCE è pronta a un nuovo taglio dei tassi, un passo cruciale in un contesto di inflazione sotto le attese. Questo potrebbe segnare la conclusione di un ciclo monetario che ha ridefinito le politiche economiche europee. Gli analisti concordano: la crescita rimane fragile e ogni decisione ora conta. Non perdere l’occasione di capire come questa mossa influenzerà il tuo portafoglio e il mercato immobiliare!

La Banca Centrale Europea si prepara questa settimana per un altro taglio dei tassi da 25 punti base, considerando che un’inflazione sotto le aspettative compensa ampiamente le prospettive di crescita economica. Il taglio che sarà annunciato giovedì potrebbe essere anche l’ultimo dell’ann o, dal momento che i tassi sono ormai prossimi al livello di neutralità e lo scopo principale della BCE torna sulla capacità di assicurare la stabilità dei prezzi, compatibilmente con un’inflazione prossima al target di medio lungo periodo del 2%. Ma quali sono le aspettative degli analisti per questa e per le prossime riunioni dell’Eurotower? Sono tutti concordi nel ritenere che questo sarà l’ultimo taglio? E come si comporterà dopo la BCE? Inflazione sotto il target di lungo periodo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - BCE verso l’ultimo taglio dei tassi? La view degli analisti

Leggi anche Da Reggiolo a Rio de Janeiro: le insidie dell’ultimo viaggio di Ancelotti verso il Mondiale 2026 - Da Reggiolo a Rio de Janeiro, il viaggio di Ancelotti verso il Mondiale 2026 si profila ricco di sfide e insidie.

Segui queste discussioni sui social

Got a bit excited in the recent #Verso books sale. Sorry, not sorry. Still prefer reading physical copies. Leggi la discussione

DesignBoom : SO — IL’s nine chapel tower in brooklyn hosts a series of design installations by verso #chairdesign #tabledesign #design #SO–IL #VERSO Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

BCE verso l’ultimo taglio dei tassi? La view degli analisti

Si legge su quifinanza.it: Le attese per la riunione di giovedì indicano la quasi certezza di un taglio di 25 punti base, ma sarà importante capire come si muoverà dopo l’Eurotower ...

Tassi di interesse, la Bce verso un nuovo taglio il 5 giugno

Secondo italiaoggi.it: Sembra quasi certo che il 5 giugno la Banca Centrale Europea abbasserà il tasso di deposito di altri 0,25 punti percentuali, portandolo al 2%, segnando così l' ottavo taglio dei tassi di interesse ...

BCE verso il taglio dei tassi: i mutui saranno più bassi ma l’incertezza rimane

Scrive finanza.com: La BCE prepara nuovi tagli ai tassi per sostenere l'economia, tra impatti dei dazi USA e dibattiti interni sulle politiche monetarie future.