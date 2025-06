BCE verso l’ultimo taglio dei tassi? La view degli analisti

La Banca Centrale Europea si avvicina a un possibile ultimo taglio dei tassi, segnale di un’economia in fase di adattamento. Gli analisti prevedono un abbassamento di 25 punti base, un passo necessario per contrastare un’inflazione che sorprende al ribasso. Questo potrebbe segnare una svolta nel panorama economico europeo, dove la politica monetaria sta cercando di trovare un equilibrio tra crescita e stabilità. Rimanete sintonizzati: il futuro finanziario è in gioco!

La Banca Centrale Europea si prepara questa settimana per un altro taglio dei tassi da 25 punti base, considerando che un’inflazione sotto le aspettative compensa ampiamente le prospettive di crescita economica. Il taglio che sarà annunciato giovedì potrebbe essere anche l’ultimo dell’ann o, dal momento che i tassi sono ormai prossimi al livello di neutralità e lo scopo principale della BCE torna sulla capacità di assicurare la stabilità dei prezzi, compatibilmente con un’inflazione prossima al target di medio lungo periodo del 2%. Ma quali sono le aspettative degli analisti per questa e per le prossime riunioni dell’Eurotower? Sono tutti concordi nel ritenere che questo sarà l’ultimo taglio? E come si comporterà dopo la BCE? Inflazione sotto il target di lungo periodo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - BCE verso l’ultimo taglio dei tassi? La view degli analisti

Leggi anche questi approfondimenti

Da Reggiolo a Rio de Janeiro: le insidie dell’ultimo viaggio di Ancelotti verso il Mondiale 2026 - Da Reggiolo a Rio de Janeiro, il viaggio di Ancelotti verso il Mondiale 2026 si profila ricco di sfide e insidie.

Segui queste discussioni su X

“…Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso?” #Musetti, l’ultimo della setta dei poeti estinti. Tweet live su X

Stefano è rimasto impressionato dalla R1 e questo sarà il suo ultimo anno in SSP. Yamaha ha già pronta una sella mentre la Ducati di Go Eleven che sembra allontanarsi https://gpone.com/it/2025/06/02/sbk/manzi-verso-la-superbike-ce-una-yamaha-ad-atten Tweet live su X

I nostri campioni del Vesta eSport volano a Genova! Siamo orgogliosi di voi. Ora testa e cuore verso l’ultimo step. Sempre forza Vesta! @giuliox007 @FlaJack22 @InsideFrezeer #vestaeSport #finalsix #finalfour #eFemminile #eMaschile #RoadToGenova Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

BCE verso l’ultimo taglio dei tassi? La view degli analisti

Secondo quifinanza.it: Le attese per la riunione di giovedì indicano la quasi certezza di un taglio di 25 punti base, ma sarà importante capire come si muoverà dopo l’Eurotower ...

Tassi di interesse, la Bce verso un nuovo taglio il 5 giugno

Si legge su italiaoggi.it: Sembra quasi certo che il 5 giugno la Banca Centrale Europea abbasserà il tasso di deposito di altri 0,25 punti percentuali, portandolo al 2%, segnando così l' ottavo taglio dei tassi di interesse ...

BCE verso il taglio dei tassi: i mutui saranno più bassi ma l’incertezza rimane

Si legge su finanza.com: La BCE prepara nuovi tagli ai tassi per sostenere l'economia, tra impatti dei dazi USA e dibattiti interni sulle politiche monetarie future.