Bbc Grosseto sfida Parma Clima | ripresa la partita interrotta al Cavalli di Parma

Il Bbc Grosseto torna in campo per completare una sfida che ha già fatto storia: la partita interrotta a Parma si riprende stasera alle 20.30. Un’occasione imperdibile per rivivere l’adrenalina del baseball sotto i riflettori, simbolo di un settore in crescita e di un ritorno alla normalità dopo le difficoltà degli scorsi anni. Sarà interessante vedere se i biancorossi sapranno ribaltare il punteggio e conquistare la vittoria!

Appuntamento infrasettimanale per il Bbc Grosseto. Al ' Cavalli ' di Parma, oggi alle 20.30 si completa la gara tra i ducali e i biancorossi di Del Santo, interrotta lo scorso 19 aprile sul punteggio di 1-0 per la squadra di Saccardi a causa di un problema di illuminazione: si riprenderà, come da regolamento, dal momento della sospensione, ovvero la parte bassa del quarto inning, con un eliminato, le basi vuote e Cesare Astorri nel box. Il Parma Clima aveva segnato l'unico punto della partita nella prima ripresa, quando la rimbalzante in doppio gioco di Geraldo aveva permesso ad Angioi di arrivare a casa per l'1-0.

