B&b nuove regole | Il 69% è d’accordo Identità a rischio

Dal 31 maggio, Firenze dà il via a nuove regole per gli affitti brevi. Un passo deciso per tutelare l'identità della città, in linea con le aspettative dei cittadini: il 69% è favorevole! Questo cambiamento arriva in un contesto più ampio di crescente attenzione verso il turismo sostenibile. I fiorentini vogliono preservare la loro cultura, e queste misure potrebbero rappresentare la chiave per un equilibrio tra accoglienza e autenticità. La sfida è aperta!

Dal 31 maggio il regolamento comunale sugli affitti brevi è realtà. A misurare la temperatura dei fiorentini e il loro sentiment verso i turisti e il giro di vite ci ha pensato una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos. Il verdetto in sintesi: le regole sembrano in sintonia con le aspettative dei fiorentini, che in quasi 7 casi su 10 (il 69%) si dichiarano d’accordo con la loro applicazione. La tematica è delicata. In base a quanto rilevato dalla ricerca le locazioni inferiori ai 30 giorni sono viste come un problema che alimenta l’emergenza abitativa. Sono infatti 4 su 10 ad indicare gli affitti brevi come una criticità, con appena il 19% che ritiene sia un vantaggio economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - B&b, nuove regole: "Il 69% è d’accordo. Identità a rischio"

Leggi anche Inatteso cambio di rotta stilistico per il suo celebre tappeto rosso, con nuove regole che bandiscono il troppo glamour sulla Croisette per tornare a un'eleganza più controllata - Cannes 2025 segna un inatteso cambio di rotta stilistico per il rinomato tappeto rosso, con l'introduzione di regole che scoraggiano il glamour eccessivo.

Su questo argomento da altre fonti

B&b, nuove regole: "Il 69% è d’accordo. Identità a rischio"

Riporta lanazione.it: Dal 31 maggio il regolamento comunale sugli affitti brevi è realtà. A misurare la temperatura dei fiorentini e il loro sentiment verso i turisti e il giro di vite ci ha pensato una ricerca di Changes ...