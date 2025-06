Baustelle successo per El Galactico Festival il tour continua

I Baustelle festeggiano 25 anni di musica con il loro imperdibile El Galactico Festival, un evento che segna un passo audace nella scena musicale italiana. Organizzato da Vivo Concerti, questo festival non è solo un concerto, ma un viaggio emozionante tra note e ricordi. Un'opportunità unica per vivere la magia della band che continua a innovare e ispirare. Scopri perché la loro musica è un fenomeno intramontabile!

I Baustelle hanno scelto di dare inizio ai festeggiamenti per i loro 25 anni insieme con El Galactico Festival. Le celebrazioni sono una cosa seria e i Baustelle hanno scelto di dare inizio ai festeggiamenti per i loro 25 anni insieme con El Galactico Festival – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il primo festival ideato, scritto e diretto interamente dalla band che si è tenuto l’1 e 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale. Le due giornate – i cui biglietti sono interamente sold out – sono state l’occasione per celebrare la musica dal vivo, con un cast d’eccezione, ospiti a sorpresa e una scaletta unica per ciascuna giornata. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Baustelle, successo per El Galactico Festival, il tour continua

