Baustelle El galactico festival si chiude con date sold-out

Si è concluso in grande stile il "El Galactico Festival" dei Baustelle, un evento che ha segnato i 25 anni di carriera della band. Sold out in entrambe le serate, l'anfiteatro delle Cascine di Firenze ha vibrato con le note di una storia musicale unica. Questo festival, ideato e diretto dai Baustelle stessi, segna una nuova era di partecipazione artistica. Un esempio brillante di come la musica possa unire e celebrare il passato!

Si è concluso ieri El galactico festival dei BAUSTELLE per celebrare i 25 anni di carriera. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti è il primo festival ideato, scritto e diretto interamente dalla band e si è tenuto l’1 e 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale. Le due giornate – i cui biglietti sono interamente sold out – sono state l’occasione per celebrare la musica dal vivo, con un cast d’eccezione, ospiti a sorpresa e una scaletta unica per ciascuna giornata. L’idea di realizzare El galactico festival è nata dalla volontà di avere a che fare con due cose: il nuovo e l’ignoto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Baustelle, El galactico festival si chiude con date sold-out

Leggi anche Baustelle, successo per El Galactico Festival, il tour continua - I Baustelle festeggiano 25 anni di musica con il loro imperdibile El Galactico Festival, un evento che segna un passo audace nella scena musicale italiana.

Segui queste discussioni sui social

Der Märkische Kreis investiert über eine Millionen Euro in zwei Berufskollegs in Lüdenscheid. Die Mängellisten sind lang, jetzt sollen sie Stück für Stück saniert werden.#[Baustelle #Sanierung #Bauarbeiten #Berufskolleg #MärkischerKreis #L… Leggi la discussione

Brücke an der A45 wird quer verschoben: Hier kannst du zuschauen!Bei einem bisher einmaligen Projekt im Siegerland wird die Talbrücke Rinsdorf an der A45 verschoben. Was daran so besonders ist und wie das aussieht, hier anschauen!#Brucke #… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Baustelle, El Galactico Festival: “Mai creduto nel colpo grosso”

Secondo rockol.it: Alla conclamata “ crisi del quarto di secolo ” è persino dedicata una voce su “Wikipedia”: indica quella fase, tra i 20 e i 25 anni, segnata da smarrimento e senso di soffocamento. Per i Baustelle, pe ...

El Galactico Festival dei Baustelle: «Abbiamo raccontato un modo diverso di fare musica»

Lo riporta sorrisi.com: Francesco Bianconi commenta la due giorni di musica al parco delle Cascine di Firenze, tra ospiti a sorpresa e artisti emergenti a supporto ...

Baustelle, I Cani, El Galactico: non solo un festival ma uno spazio di resistenza

Scrive msn.com: Il momento più emozionante: a sorpresa, non annunciato, sale sul palco dopo nove anni Niccolò Contessa ovvero I cani per cantare con Francesco Bianconi ...