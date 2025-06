Battiti Live tutto quello che c’è da sapere sullo show musicale di Canale 5

Battiti Live torna su Canale 5, e le novità non mancano! Con Ilary Blasi e Alvin al timone, l’energia della musica si fa contagiosa. Ma la vera sorpresa? Una nuova star che entrerà nel cast, promettendo momenti indimenticabili. In un'epoca in cui la musica dal vivo sta vivendo una rinascita dopo i periodi di restrizioni, questo show rappresenta un'occasione imperdibile per ritrovare la magia degli eventi dal vivo. Non perdere l’appuntamento!

Ecco tutte le novità di questa edizione di Battiti Live: alla conduzione restano Ilary Blasi e Alvin, ma c'è una new entry. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Battiti Live, tutto quello che c’è da sapere sullo show musicale di Canale 5

