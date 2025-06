battiti live si rinnova con nicolò de devitiis e una striscia quotidiana su italia 1

Battiti Live si rinnova e porta freschezza nell'estate musicale italiana! Con l'arrivo di Nicolò De Devitiis, il festival promette spettacolo e nuove emozioni. Dal 18 al 22 giugno, Molfetta diventerà il cuore pulsante della musica, un luogo dove gli artisti incontrano il pubblico. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica: l'estate è il momento perfetto per lasciarsi coinvolgere dalla musica dal vivo!

Nell’estate al via torna la musica di Battiti Live, che per la 23° edizione presenta qualche novità. Cinque serate consecutive, dal 18 al 22 giugno, nella città di Molfetta e in diretta su Radio Norba e Radio Norba TV, con messa in onda su Canale 5 a luglio. Nicolò De Devitiis affianca Ilary Blasi e Alvin. La rete ammiraglia Mediaset trasmetterà per il secondo anno consecutivo Battiti Live (salvo variazioni, da lunedì 7 luglio), in replica a seguire su La5 e Mediaset Extra. A tenere le redini ci sarà la confermata coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, insieme alla new entry Nicolò De Devitiis, che sarà anche conduttore di Extra Battiti, il nuovo appuntamento quotidiano di Italia 1 per raccontare ogni pomeriggio tutto ciò che accade a Battiti Live, i momenti di svago tra gli artisti e tutte le curiosità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it