Battaglia delle serrature al Cubo | Gli intrusi continuano a entrare

Nel cuore del Cubo, un’area che dovrebbe essere un rifugio per studenti e sportivi, si sta consumando una battaglia silenziosa contro l'insicurezza. Le serrature non bastano più a fermare gli intrusi, rivelando un’emergenza che va oltre il degrado: è un tema di protezione dei luoghi pubblici. È ora di alzare la voce e trovare soluzioni concrete per restituire a tutti spazi sicuri e dignitosi. La comunità merita di più!

E’ un assedio. Un assedio davanti al quale non sono ancora state trovate le risposte adeguate. Chi frequenta la struttura del Cubo, continua a lamentare l’accavallarsi dei soliti problemi di degrado e intrusioni abusive nelle aree scolastiche e nella palestra da parte di personaggi male assortiti, che per compiere le loro scorribande ora sono passati alla strada delle effrazioni. Sì, perché in effetti nelle ultime settimane, dopo il sopralluogo da parte del sindaco e presidente della Provincia Enzo Lattuca e degli assessori alle opere pubbliche e alla sicurezza Christian Castorri e Luca Ferrini che avevano risposto all’invito del Carlino di visionare personalmente l’area, un concreto cambio di passo si era visto, con la chiusura serale tramite saracinesche a tutti i varchi della zona, compresa la rampa del parcheggio sotterraneo, e una profonda pulizia dei vani scale che erano diventati terra di nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Battaglia delle serrature al Cubo: "Gli intrusi continuano a entrare"

