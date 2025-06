Basta giudicarmi La mamma di Martina Carbonaro rompe il silenzio è bufera

In un'epoca in cui il dolore è spesso esposto e giudicato, Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, rompe il silenzio e si difende dalle critiche per la sua reazione nel dramma familiare. "Basta giudicarmi", afferma, sottolineando una verità profonda: ognuno vive il lutto a modo suo. In un contesto di crescente sensibilizzazione sui diritti delle vittime, la sua testimonianza ci invita a riflettere sulla fragilità umana e sull'empatia necessaria

Sotto attacco per la sua apparente freddezza mostrata in pubblico, Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, ha scelto i social per rispondere a chi in questi giorni l'ha criticata aspramente. Martina, 14 anni, è stata uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci, e da allora l'attenzione mediatica si è riversata anche sulla sua famiglia, con molti utenti che hanno giudicato il comportamento della madre come distaccato. La polemica sul video e le scuse del tiktoker. Una delle scintille che ha acceso il dibattito è stato un video — poi rapidamente rimosso — in cui Enza compariva assieme a un noto tiktoker napoletano, conosciuto anche per la sua attività di venditore ambulante di panini.

