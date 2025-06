basta fake news sulla viabilità a san vincenzo

In un'epoca in cui l'informazione è a portata di click, la responsabilità di una comunicazione corretta diventa cruciale, soprattutto per la sicurezza stradale. Il sindaco Sante Infriccioli alza la voce contro le fake news sulla viabilità a San Vincenzo, sottolineando che ogni notizia falsa può mettere a rischio la vita delle persone. È il momento di fare squadra e garantire informazioni verificate: la sicurezza di tutti parte da noi!

La gente parla e scrive dando notizie che possono creare pericolo per la viabilità, tanto che il sindaco di Acquaviva Picena, Sante Infriccioli, si è visto costretto a diffidare chi diffonde false informazioni sulla circolazione veicolare in contrada San Vincenzo, prosecuzione di via delle Paranze. "Si diffida chiunque a diffondere notizie false e ingannevoli circa l’autorizzazione verbale del passaggio contromano nella strada a senso unico in contrada San Vincenzo, come se questa fosse stata concessa ai residenti e ai mezzi del servizio pubblico – scrive il sindaco nel post sulla pagina facebook del Comune – Si precisa che la strada in questione è stata resa a senso unico da marzo 2025 a causa di un cedimento di metà della carreggiata e che pertanto è vietato il transito in doppio senso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it