Bassetti | Politica indignata per minacce a Meloni tace su medici presi di mira

La politica italiana si mobilita per difendere Giorgia Meloni, ma il silenzio sui medici minacciati è assordante. Matteo Bassetti lancia un appello importante: la sicurezza dei professionisti della salute deve essere una priorità. In un'epoca in cui il dialogo online si trasforma spesso in aggressione, è fondamentale riflettere sulle conseguenze di questa cultura dell'odio. La salute pubblica merita rispetto, e chi la difende va protetto.

"E' giusto che tutti si siano indignati e abbiano dato solidarietà alla premier Meloni per quanto accaduto rispetto alle minacce alla figlia. L'ho fatto anch'io. Ma come altri medici sono 4 anni che riceviamo insulti e minacce sui nostri profili social, ci auguriamo la morte ogni giorno o affermano di volerci aspettare sotto

