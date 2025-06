Bassetti | ‘politica indignata per minacce a Meloni ma non ai medici’

Il dottor Bassetti, al centro di un acceso dibattito, denuncia le minacce ricevute per il suo impegno a favore dei vaccini. Mentre la politica si indigna per le aggressioni a Meloni, i medici in prima linea nella lotta contro il Covid continuano a subire attacchi. Questo solleva interrogativi cruciali: stiamo davvero proteggendo chi salva vite? La sanità è il nostro tesoro più prezioso e va difesa con forza, non solo a parole.

''continuano ad augurarmi la morte solo perché difendo i vaccini. Io non ho fatto nulla, ho solo fatto il mio lavoro'', dice Bassetti.

Leggi anche Bassetti: “Politica indignata per minacce a Meloni, tace su medici presi di mira” - La politica italiana si mobilita per difendere Giorgia Meloni, ma il silenzio sui medici minacciati è assordante.

