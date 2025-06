Bassano Romano apre le porte del Parco di Villa Giustiniani

Bassano Romano si prepara a incantare gli amanti della natura e della storia: il Parco di Villa Giustiniani riapre al pubblico! Da giugno a ottobre, ogni primo sabato del mese, lasciati guidare in un viaggio tra arte e biodiversità. Scoprirai non solo l’eleganza dei giardini, ma anche storie affascinanti che parlano di un'epoca passata. Un'occasione imperdibile per ritrovare il contatto con la bellezza, nel cuore dell'Italia!

Da giugno ad ottobre Villa Giustiniani di Bassano Romano apre le porte al suo meraviglioso Parco, ideato da Vincenzo Giustiniani. Ogni primo sabato del mese alle ore 11,30, i visitatori, accompagnati dal personale del Museo lungo il percorso di fruizione, possono riscoprire le bellezze.

