Bassa Valle si testa il sistema IT-alert per i comuni vicini alla diga di Panigai

Domani, mercoledì 4 giugno alle 10, la Valtellina si prepara a un'importante esercitazione: il sistema IT-alert suonerà per testare l'allerta pubblica nei comuni attorno alla diga di Panigai. Questo evento non è solo un semplice drill, ma un'importante opportunità per riflettere sulla sicurezza e sull'importanza della preparazione in tempi di cambiamento climatico. Un passo fondamentale verso una comunità sempre più consapevole e pronta ad affrontare le sfide future!

Domani, mercoledì 4 giugno alle 10, scatterà un nuovo test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert in Valtellina. Questa volta il focus sarà sulla diga di Panigai, nel territorio comunale di Pedesina, coinvolgendo per la prima volta questa infrastruttura in una simulazione di emergenza.

RIP HENK #HENXS #GRAFFITI #DUTCHGRAFFITI #RIP #WATERLOOPLEIN #chee #oena #kermes #bassa Leggi la discussione

