Basket giovanile finali nazionali Under 15 | la Pallacanestro Forlì batte anche Napoli

La Pallacanestro Forlì Under 15 continua a stupire alle finali nazionali, battendo Napoli con un finale thrilling. Questa vittoria, dopo l’esordio trionfale contro Cantù, mette in luce il potenziale del basket giovanile italiano, sempre più competitivo e capace di regalare emozioni. Un dato sorprendente? La difesa nei momenti cruciali ha fatto la differenza. Chissà se questo talento forlivese saprà conquistare il titolo!

Dopo l'esordio vincente contro Cantù, l'Under 15 forlivese batte anche Napoli, al termine di una partita equilibratissima, nella quale i biancorossi agguantano l'ultimo pareggio a 1'46'' dalla sirena, per poi centrare il definitivo 69-67 a 1'05'' dal gong. Determinante la difesa sui due ultimi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Basket giovanile, finali nazionali Under 15: la Pallacanestro Forlì batte anche Napoli

