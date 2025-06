Basket femminile Lauro | Complimenti alle ragazze della Miwa

Un grande applauso alle ragazze della Miwa per la loro straordinaria promozione in serie B! Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma un simbolo di crescita per il basket femminile e lo sport della nostra città. In un periodo in cui l'attenzione verso le atlete è in aumento, questo successo rappresenta una nuova speranza e ispirazione per le giovani talentuose pronte a seguire le loro orme. Perché il futuro dello sport è sempre più al femminile!

Tempo di lettura: < 1 minuto " Complimenti alle cestiste della Miwa che nella finale play off con il Maddaloni hanno ottenuto una splendida promozione in serie B. Un bellissimo risultato che conferma un momento fortemente positivo tanto per il basket femminile quanto per tutto lo sport cittadino", lo scrive il delegato allo Sport dell'Amministrazione Mastella, Enzo Lauro. " Questo prestigioso risultato inorgoglisce particolarmente, anche in ragione della radice beneventana della stragrande maggioranza delle atlete che hanno ottenuto un risultato prestigioso e importante", conclude Lauro.

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio - La Reyer Venezia cede Gara 5 della finale scudetto femminile contro il Famila Schio, che conquista così il tredicesimo titolo di campione d'Italia.

