La Junior League CE sta per decollare, un evento che celebra il talento giovanile nel cuore di Caserta! Dal 5 al 7 giugno, il palcoscenico sarà tutto per i giovani cestisti locali e le future stelle del basket. Ma non è solo sport: ci saranno anche corsi di formazione per arbitri e allenatori! Un’opportunità imperdibile per costruire un futuro solido per il basket nel nostro territorio. Restate sintonizzati!

Quattro giorni interamente dedicati al basket, tra talenti giovanili del territorio e formazione per arbitri e giovani allenatori. Si parte con l'edizione 2025 della "Junior League CE", un torneo che si disputerà il 5, 6 e 7 giugno prossimi e che mira a valorizzare i giovani atleti locali. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Basket, al via la Junior League dedicata ai giovani talenti casertani

