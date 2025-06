Baseball | Samuel Aldegheri di nuovo in MLB con i Los Angeles Angels

Samuel Aldegheri torna a brillare nel firmamento della MLB con i Los Angeles Angels! Dopo un esordio promettente lo scorso anno, il talento veronese classe 2001 si ripresenta sul grande palcoscenico del baseball americano. In un momento in cui il baseball sta attirando sempre più l’attenzione europea, la sua presenza rappresenta un simbolo di speranza e ambizione per i giovani atleti italiani. Seguiamo insieme la sua avventura!

Per il secondo anno consecutivo ci sarà anche Samuel Aldegheri nel ricco novero di coloro che fanno parte dell’infinito universo MLB. La notizia arriva direttamente da oltreoceano, dove il lanciatore classe 2001 di Verona era riuscito a debuttare al massimo livello già un anno fa con i Los Angeles Angels In quell’occasione, peraltro, l’esordio fu di particolare pregio, dal momento che fu anche lanciatore vincente contro i Texas Rangers. Le sue performance sono state poi apprezzate dal mondo MLB, tant’è che è andato sul diamante in ulteriori occasioni nel corso della stagione. Stavolta, il teatro della scena è il Fenway Park, casa dei Boston Red Sox. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: Samuel Aldegheri di nuovo in MLB con i Los Angeles Angels

