Barzaghi | Inzaghi? Credo fumata nera! Il contatto con Fabregas ha un significato

L’Inter si avvicina a un bivio cruciale: il faccia a faccia tra Inzaghi e la dirigenza promette di scuotere le fondamenta del club. Marco Barzaghi anticipa una fumata nera, ma l’ombra di Cesc Fabregas aleggia come possibile futuro allenatore. In un calcio in continua evoluzione, l’avvicendamento tecnico potrebbe segnare non solo il destino nerazzurro, ma anche il panorama calcistico italiano. Rimanete sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l

Marco Barzaghi, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso in questo modo sull'imminente summit Inzaghi-Inter: « Credo che la fumata sarà nera. Da fonti vicine c'è ancora un'apertura, un 50 e 50 di proseguire con Inzaghi, ma dal fronte Inzaghi credo che ci sia grande amarezza. E non escludo che si possa prendere un anno sabbatico. Una parte dei tifosi lo ha messo nel mirino, ci sono le richieste delle due parti. L'Inter ha contattato Fabregas, questo lo possiamo confermare, vuol dire che si sta andando in quella direzione lì.

